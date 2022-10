Mesão Frio associa-se às comemorações do centenário de nascimento Agustina Bessa-Luís

Hoje, 15 de outubro, arrancam as comemorações do Centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, em Vila Meã – Amarante, dia e localidade em que nasceu a escritora. Mesão Frio associa-se às comemorações do nascimento desta figura incontornável da Literatura Portuguesa, no dia 25 de outubro, proporcionando à comunidade escolar e ao público em geral duas sessões de teatro da peça ‘Memória de Giz’, encenada pela Filandorra – Teatro do Nordeste. Mesão Frio será o segundo Concelho a receber esta dramatização inspirada numa das obras mais conhecidas da escritora amarantina.

Com vasta obra publicada e premiada, Agustina destacou-se na escrita, sobretudo de obras ficcionais para adultos, dando também atenção ao universo infanto-juvenil. O livro ‘Memória de Giz’ foi adaptado ao palco pela Companhia Filandorra – Teatro do Nordeste, que visita Mesão Frio para dar a conhecer uma das obras mais emblemáticas de uma das mais importantes autoras de Portugal.O centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís será celebrado ao longo de um ano, com eventos oficiais que levarão a todo o País a vida e obra da escritora amarantina.