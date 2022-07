Mesão Frio: atividades de animação e apoio à família arrancaram este mês

Estão a decorrer, até ao final do mês de julho, as Atividades de Animação e Apoio à Família, destinadas a assegurar o acompanhamento das crianças no Ensino Pré-Escolar, durante o período da pausa letiva, no horário das 08h30 às 18h00.Os Técnicos de Ação Educativa do Município estão a acompanhar as crianças na realização de ações educativas e lúdicas, ao proporcionarem atividades físicas, jogos populares, danças, passeios pedestres, exibição de filmes de desenhos animados, visitas às piscinas descobertas, ao espaço de lazer do Rio Teixeira, ao quartel de bombeiros, ao Centro Interpretativo do Barco Rabelo, entre outros pontos de interesse e iniciativas.

Estas atividades proporcionadas pela Câmara Municipal de Mesão Frio assumem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças.