Mesão Frio: atividades de Páscoa na Biblioteca Municipal

No âmbito das atividades de apoio à família, durante as férias escolares da Páscoa, a Câmara de Mesão Frio, através da Biblioteca Municipal, está a fomentar um conjunto de iniciativas lúdico-pedagógicas para crianças do concelho.Durante a tarde de ontem, dia 11 de abril, as crianças com idades dos 6 aos 10 anos, do ATL da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, partiram à descoberta da biblioteca, através de um «Bibliopaper». Foi com grande entusiasmo que os pequenos percorreram o edifício e preencheram um questionário, procurando saber mais sobre o funcionamento do equipamento cultural, o modo de acondicionamento e requisição dos livros e algumas normas de funcionamento.

Dia 12 de abril, os colaboradores da Biblioteca Municipal de Mesão Frio recriaram a história do autor Rocio Bonilla, «De que cor é um beijinho», ao encenarem uma peça de teatro com fantoches, destinada às crianças do Pré-Escolar, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade. A Biblioteca Municipal prossegue o seu conjunto de atividades, que pretende assinalar a época pascal, já na próxima quinta-feira, com a Hora do Conto a decorrer pelas 10h30, para as crianças do Pré-Escolar.