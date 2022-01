Mesão Frio atribui apoio financeiro a festas religiosas concelhias

Na passada reunião ordinária do Executivo Municipal, ocorrida no dia 5 de janeiro deste ano, a Câmara Municipal de Mesão Frio deliberou, por unanimidade, atribuir às festas religiosas concelhias do corrente ano, o apoio financeiro de 5 mil e 450 euros.

Para além dos festejos religiosos, o Município tem delineada uma estratégia de promover diversos eventos municipais culturais, recreativos e de lazer, levando-os a todas as freguesias do concelho.

É certo que a realização destas iniciativas continuará condicionada pela evolução epidemiológica, contudo, a autarquia manifesta a sua importante cooperação na salvaguarda dos costumes e das tradições, bem como na preservação da história e da identidade do povo.

Expectante de que grande parte dos eventos possa ser realizada, a Câmara Municipal de Mesão Frio atribui o apoio financeiro, por freguesias e respetivas festas, considerando a dimensão dos territórios e o número de habitantes.