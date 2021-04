Mesão Frio atribuiu bolsas de estudo no valor de 18 mil euros

Para o presente ano letivo e à imagem do que já sucede em anos anteriores, a autarquia de Mesão Frio contemplou 31 alunos universitários do concelho, com Bolsas de Estudo, num investimento total de 18 mil euros. A cerimónia solene decorreu no passado dia 17 de abril, no Auditório Municipal, na presença do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, do Vice-Presidente, Paulo Silva, do Presidente da Assembleia Municipal, Carlos Silva, dos Vereadores, dos Presidentes das Juntas de Freguesia e dos alunos bolseiros. Em contexto de pandemia, esta foi a primeira cerimónia de entrega das Bolsas de Estudo a ser realizada, acatando todas as medidas de contingência.

Mesão Frio voltou a bater o número recorde de bolsas de estudo atribuídas a alunos universitários, ao reforçar esta medida de apoio que, quando implementada, no ano letivo de 2013/2014, começou por beneficiar apenas 14 alunos, o que representa para o Município, “um avanço e um saldo bastante positivo e qualitativo, nos últimos 8 anos”, tal como afirmou o Presidente da Autarquia, que analisa, com grande satisfação, o aumento significativo do número de alunos do concelho a frequentarem o Ensino Superior, que nos últimos 8 anos aumentou em mais de 100%.

Os jovens contemplados com o subsídio foram designados pelos serviços do Gabinete de Ação Social do Município de Mesão Frio, tendo recebido Bolsas de Estudo nos valores de 750 e 500 euros, o que constitui, para a autarquia mesão-friense, um incentivo à formação académica e à igualdade de oportunidades no acesso à educação, bem como, a possibilidade de os jovens mais carenciados prosseguirem os seus estudos no Ensino Superior e minimizar os constrangimentos financeiros das famílias que suportam os custos com a sua educação.

A Câmara Municipal de Mesão Frio continua a envidar todos os esforços para proporcionar um futuro de sucesso a todos os estudantes e felicita os alunos bolseiros, desejando-lhes o maior sucesso nestas jornadas das suas vidas.