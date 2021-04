O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, já foi vacinado contra a COVID-19, com a vacina AstraZeneca, que recentemente mudou de nome para Vaxzevria.

No passado dia 31 de março foram vacinados 60 munícipes, com a segunda dose de vacinação contra a COVID-19 e, no dia 1 de abril, foram imunizados, com a primeira dose, mais 66 munícipes pertencentes ao grupo prioritário onde está incluído o edil.