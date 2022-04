Mesão Frio: autarquia apela ao civismo devido ao furto de plantas

A Câmara Municipal de Mesão Frio tem feito um esforço em tornar a vila e sede do concelho mais bonita e agradável. “Os serviços de jardinagem têm desempenhado com empenho e dedicação a tarefa de plantar várias espécies de flores e outras plantas decorativas um pouco por toda a vila e em especial na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim. Com espanto e indignação, a Câmara Municipal de Mesão Frio e os seus serviços de jardinagem têm verificado sistemáticos atos de furto de plantas! Sobretudo no que diz respeito às que foram colocadas na Avenida”, escreveu a autarquia.

“Apelamos então que todos possam colaborar na tarefa de embelezamento de Mesão Frio e, sobretudo, que estes atos de furto deixem de acontecer de imediato”, concluiu.