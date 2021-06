Mesão Frio: autarquia presenteou crianças do pré-escolar e primeiro ciclo

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, que se assinala hoje, a Câmara Municipal de Mesão Frio brindou as crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com um presente simbólico, que invoca a criatividade das mesmas.

Na impossibilidade de se realizarem as habituais atividades comemorativas no âmbito desta efeméride, que o Município proporciona anualmente e que muito gostaria de repetir, este ano, devido à pandemia, a autarquia optou por oferecer a cada criança, um mealheiro em forma de unicórnio ou dinossauro, com um balão e tintas acrílicas, para que cada criança possa colori-los e personalizá-los a seu gosto.

Os pequenos corresponderam com a manifestação mais gratificante: um sorriso entusiasmante no rosto e um agradecimento coletivo, lembrando-nos sobre a importância de se manter viva a magia, bem como a criança que há em cada um de nós.