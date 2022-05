Mesão Frio: caminhada do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade reuniu 80 pessoas

No passado dia 8 de maio, pelas 10h00, a Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, em Mesão Frio, foi o ponto de partida para os mais de 80 inscritos iniciarem a caminhada organizada pelo Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio.

A atividade nomeada «RUN4UNITY», tinha como principais objetivos apelar à paz e à sustentabilidade do clima. Contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, do Vereador da Educação, Fernando Correia, da Diretora do AEPAN, do Presidente e do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, que acompanhados pela comunidade escolar e população em geral palmilharam os 6 quilómetros do percurso escolhido.

O Município de Mesão Frio forneceu água e auxiliou no reforço alimentar, para além disso cedeu o Posto de Turismo para receber inscrições. A receita angariada através das inscrições reverteu inteiramente para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio.