Mesão Frio: caminhada solidária no âmbito do Dia Mundial da Saúde

A Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte, vai realizar uma caminhada solidária, no próximo dia 10 de abril, no âmbito do Dia Mundial da Saúde.

Antes de dar início à atividade, haverá uma aula de aquecimento destinada a todos os participantes, bem como, uma aula de relaxamento no final, na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, local de concentração e de chegada da caminhada.

Na impossibilidade de participar, cada pessoa poderá contribuir com o seu donativo, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

As inscrições encontram-se abertas no Posto de Turismo de Mesão Frio, até ao dia 8 de abril.