Mesão Frio: casa cheia na primeira noite da Feira do Petisco

A 10.ª edição da Feira do Petisco realizou-se nos dias 29 e 30 de julho e apresentou o que melhor se produz no concelho e na Região Demarcada do Douro. Não faltou música popular portuguesa, gastronomia, vinhos e artesanato, que atraíram várias centenas de visitantes. A primeira noite da feira terminou com a atuação da Banda Função Públika, que trouxe até Mesão Frio uma admirável moldura humana

.Ao longo de dois dias, os responsáveis pelos expositores presentes não tiveram mãos a medir, sobretudo na praça de restauração. Para além dos vinhos da Adega Cooperativa, da Quinta da Barca e da Quinta da Rede, os visitantes puderam saborear as diversas variedades de petiscos do Art Café, do Mira Rio e da Churrasqueira Filipa, como bôla, pregos, francesinhas, bifanas, cachorros, tábuas de enchidos, queijos, naco, grelhados mistos, sopas, rojões, entre outros.

Foi com um misto de satisfação e alegria que os nossos produtores e os nossos comerciantes da área da restauração estiveram presentes e cujo sucesso se manifestou perante a grande afluência de visitantes.