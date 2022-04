Mesão Frio: casa cheia para assistir ao concerto «Autores de Abril»

O concerto «Autores de Abril» serviu de mote para dar início ao programa comemorativo dos 48 anos do Dia da Liberdade. O Município de Mesão Frio levou ao palco do Auditório Municipal, no passado dia 23 de abril, um espetáculo musical inspirado no momento histórico mais marcante da democracia portuguesa, que foi a revolução de abril.

Nas vozes e guitarras de César Alves e Tozé Freitas, foram interpretadas as canções revolucionárias que cantam abril, num concerto intimista que recordou temas de alguns músicos de intervenção, que usaram a voz em prol da revolução, como Zeca Afonso, Fernando Tordo, Simone de Oliveira, Vitorino, Resistência ou artistas mais contemporâneos, como Valete, Carlão, Deolinda ou até mesmo, a reinterpretação de temas originais brasileiros, de Geraldo Vandré.

A plateia, que lotou o auditório, recebeu cravos vermelhos e exultou os ideais de abril, tendo sido convidada a participar, cantando os temas que se imortalizaram como metáforas da liberdade.