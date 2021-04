Mesão Frio: Centro Interpretativo do Barco Rabelo reabre ao público

Na sequência do último plano de desconfinamento anunciado pelo Governo Português, no passado dia 11 de março, a Câmara Municipal de Mesão Frio informou que o Centro Interpretativo do Barco Rabelo reabrirá portas no próximo dia 5 de abril (segunda-feira), no horário habitual, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

A autarquia informa, ainda: “não se esqueça que o uso de máscara é obrigatório, bem como, a higienização das mãos à entrada e o distanciamento físico”.

A entrada, como sempre, é gratuita.