Mesão Frio com Wi-Fi gratuito em espaços públicos

A partir de agora, os cidadãos que visitarem o centro de Mesão Frio já não necessitam de gastar dados móveis. Isto, porque durante o mês de janeiro, o Município deu por concluída a instalação de rede wireless, para utilização gratuita de munícipes e visitantes, nos espaços públicos do perímetro urbano da vila, em vários pontos de acesso.

O investimento surge na sequência de uma candidatura do Município de Mesão Frio ao programa da União Europeia «WiFi4EU», que pretende promover a conectividade sem fios gratuita nos espaços públicos de todo o território europeu. Os pontos de acesso já instalados e a funcionar estão disponíveis na Escola Prof. António da Natividade, na antiga Escola Prof. Maria Angélica, no Posto de Turismo, na Câmara Municipal (ponto central onde estão instalados os equipamentos de core), no Terreiro da Estopa, na antiga Residência de Estudantes, na Biblioteca Municipal, no Auditório Municipal, no Interface de Transportes e na Piscina Municipal Descoberta.

Quando os utilizadores se ligam à rede «WiFi4EU», são redirecionados para um portal com os logótipos do Município de Mesão Frio e do «WiFi4EU», onde deverão ler e confirmar que concordam com o regulamento europeu e com as condições de acesso aquando da conexão à rede. O desafiante universo digital, onde se inclui a Internet, é um instrumento fundamental para o quotidiano dos munícipes e dos visitantes, impulsionador da inovação e modernização tecnológica que o Município de Mesão Frio procura reforçar.