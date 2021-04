Mesão Frio comemora 25 de Abril com homenagem a combatentes do Ultramar

Considerando o atual contexto pandémico, este ano, a realização das habituais cerimónias solenes de comemoração do 25 de Abril não foi aconselhada.

No entanto, a Câmara Municipal de Mesão Frio não deixou de assinalar mais um aniversário desta data histórica em que Portugal conquistou a liberdade, após sair de uma das mais longas ditaduras da Europa.

A autarquia homenageou, simbolicamente, mas de forma muito sentida, a memória dos combatentes da Guerra do Ultramar, com a deposição de uma coroa de flores no memorial onde constam os 11 nomes dos militares do concelho, que faleceram ao serviço da Pátria.

“Sem a presença física, mas com o verdadeiro significado deste dia bem presente, hoje, respiramos a liberdade e celebramos a democracia que foi conquistada pelos nossos soldados, em 1974 e prestamos um tributo a todos os que lutaram pela mesma, com a convicção de que, juntos, enfrentaremos todas as adversidades com que nos temos deparado”, informou a autarquia.