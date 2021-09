Mesão Frio: concluído mural alusivo à Região Demarcada do Douro

A partir de hoje, há mais um motivo para vir à descoberta de Mesão Frio, na região vinícola mais antiga do Mundo – a Região Demarcada do Douro. O centro urbano da vila, conhecida como Porta do Douro, pelo facto de neste território terem sido colocados os primeiros Marcos Pombalinos, ganhou uma nova roupagem.

Pelas mãos da artista local, Luciana Cardoso, com a colaboração de Francisco Alves e por meio das suas talentosas veias artísticas, a Avenida dos Combatentes está coberta de tons coloridos, com a pintura de um amplo mural recentemente restaurado pela autarquia.

Numa extensão com 150 metros, a intervenção artística materializa e eterniza motivos alusivos à Região Demarcada do Douro, ao território do concelho de Mesão Frio, incluindo um trecho literário da obra de Miguel Torga e uma frase de Joni Baltar.

O mural surge numa ótica de reaproveitar um espaço desvanecido, promovendo, paralelamente, junto das gerações vindouras e dos visitantes, o legado patrimonial e a monumentalidade das paisagens culturais e evolutivas do Alto Douro Vinhateiro, reconhecido como Património Mundial pela UNESCO desde 2001.