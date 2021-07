Mesão Frio: Conselho Municipal de Saúde reuniu pela primeira vez

No dia 30 de junho, teve lugar, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mesão Frio, na presença do Presidente do Município, Alberto Pereira, que na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Saúde abriu a sessão. A reunião contou ainda com presença de um elemento designado pela Assembleia Municipal – o Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira e de representantes do Agrupamento de Centros de Saúde – ACES Douro I – Marão e Douro Norte, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, do Instituto da Segurança Social e três Técnicos do Município.

No período antes da ordem do dia, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mesão Frio informou que designou para Secretário deste órgão, o membro José Vieira, e que no uso das suas competências, convidou a participar nesta reunião, sem direito a voto, três Técnicos Superiores do Município, cuja presença considerou pertinente para a discussão da Estratégia Municipal de Saúde.

Na sessão, foi ainda dado a conhecer o Regimento do Conselho Municipal de Saúde de Mesão Frio, o ponto de situação da COVID -19 em Mesão Frio e o ponto de situação sobre a Estratégia Municipal de Saúde de Mesão Frio.