Mesão Frio: convívio informal reuniu empresários e produtores

Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Mesão Frio e da Associação Empresarial de Resende, decorreu no dia 13 de outubro, no Centro Interpretativo do Barco Rabelo, o evento «Business Sunset», um encontro informal e de convívio, que reuniu à conversa empresários e produtores do Concelho, particularmente da hotelaria, do vinho e da vinha e de outros produtos endógenos.

Em representação da Câmara Municipal de Mesão Frio estiveram os Vereadores Fernando Correia e Justina Teixeira, que justificaram a ausência do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, em representação do Município em Bruxelas. Estiveram também presentes, Carlos Pombo Silva, Presidente da Assembleia Municipal, e Eduardo Fontes e Luís Ferreira da Associação Empresarial de Resende.A Vereadora Justina Teixeira referiu que “para o Município este tipo de atividades é muito importante, pois lança a discussão entre os empresários do concelho e a partilha de experiências, que é muito importante para o crescimento individual de cada empresa, para o conjunto das empresas e para o desenvolvimento do Município, sobretudo na vertente económica.” O encontro entre os vários agentes dos diferentes setores de atividade empresarial ofereceu um final de tarde propício à troca de ideias e à partilha de experiências.

Todos os produtores tiveram a oportunidade de reforçar a sua rede de contactos para novos negócios, de expor e dar a conhecer os seus produtos endógenos, combinando diferentes palatos, no Centro Interpretativo do Barco Rabelo que brevemente comemora 2 anos. A iniciativa decorreu em ambiente descontraído e incitou à reflexão e ao debate sobre a inovação nos negócios e a gestão das empresas.