Mesão Frio: crianças do Pré-Escolar visitaram quartel dos bombeiros

As crianças do Pré-Escolar, que estão a frequentar as Atividades de Animação e Apoio à Família, durante as férias letivas, até ao final do mês de julho, foram visitar, hoje, dia 13 de julho, o quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio. Sendo uma profissão muito presente no imaginário das crianças, hoje os mais pequenos tiveram a oportunidade de satisfazer as suas curiosidades e de ficarem a saber mais sobre a missão dos soldados da paz.

Foi com grande entusiasmo que os pequenos conheceram as instalações do quartel, os equipamentos e as viaturas, sob a orientação dos bombeiros e a supervisão das auxiliares de ação educativa do Centro Escolar de Mesão Frio.

Têm sido dias divertidos, didáticos e de convívio, com muita brincadeira à mistura, para estas crianças que, até ao final do mês, têm a oportunidade de usufruir de diferentes atividades proporcionadas pela Câmara Municipal de Mesão Frio.