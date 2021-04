Mesão Frio disponibiliza Equipa Móvel de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género

A Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, tem disponível uma Equipa Móvel de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género – EMAV, a operar no Gabinete de Ação Social do Município (antiga escola primária), uma vez por semana, todas as segundas-feiras, das 9h30 às 13h00.

As marcações podem ser feitas através do contacto: 962 100 511 ou presencialmente, no Gabinete de Ação Social.Este grupo de trabalho multidisciplinar presta serviços gratuitos, confidenciais e qualificados, de apoio emocional, jurídico, psicológico e prático, a vítimas de violência doméstica e de género, residentes do concelho.