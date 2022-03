Mesão Frio: embelezamento da Avenida Conselheiro José Maria Alpoim

A Câmara Municipal de Mesão Frio pretende proceder ao embelezamento da Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, com o propósito de engrandecer a ‘sala de visitas’ do Município.

Como proposta de projeto, a Autarquia apresentou, na sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 24 de fevereiro, a sugestão de adicionar novos elementos.

Indo ao encontro do unanimemente aceite pela Assembleia Municipal e com o objetivo de fomentar a participação cívica da população, a Câmara Municipal de Mesão Frio pretende levar a discussão o projeto. Para o efeito, informa-se quem pretender apresentar propostas ou ideias, que as mesmas poderão ser enviadas até ao dia 25 de março de 2022, para: gabinetedopresidente@cm-mesaofrio.pt ou por correio para: Câmara Municipal de Mesão Frio, Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, N.º 432, 5040-310 Mesão Frio, ou entregues presencialmente.