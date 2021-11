Mesão Frio: Feira Anual de Santo André cancelada

A Câmara Municipal de Mesão Frio informa que, face à evolução da situação epidemiológica da COVID-19 e à decisão do Governo de implementar um conjunto de medidas preventivas que visam conter o crescimento da pandemia nas próximas semanas, todos os eventos incluídos na programação da Feira Anual de Santo André 2021, inclusivamente a realização da própria feira, estão cancelados.

Excetuam-se os eventos previstos para os dias 28 e 30 de novembro, nomeadamente, o Passeio TT Rotas de Santo André, a inauguração da iluminação «Natal na Avenida», as comemorações do Dia do Município, exposições de artes plásticas e Noite de Fados.A partir do dia 1 de dezembro, será declarado o Estado de Calamidade para todo o território nacional continental e serão adotadas várias medidas de contenção da pandemia, das quais se destaca a obrigatoriedade de teste negativo (mesmo para as pessoas vacinadas) no acesso a grandes eventos sem lugares marcados (ou em recintos improvisados).

Apesar de ser uma decisão difícil, a prevenção da doença e a segurança de todos os cidadãos está acima de tudo. A Câmara Municipal de Mesão Frio agradece a compreensão de todos e aguarda, expectante, que 2022 seja um ano de regresso aos grandes eventos, desde que estejam garantidas todas as condições de segurança.