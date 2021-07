Mesão Frio: festa dos finalistas do pré-escolar e ensino básico

Esta manhã, o Pavilhão Multiusos Municipal de Mesão Frio foi palco para acolher a festa de finalistas do ano letivo 2020/2021, do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, numa altura em que a taxa de abandono escolar no concelho é de 0%, fruto do trabalho da estreita colaboração entre a Câmara Municipal, o agrupamento de escolas e a comunidade educativa.A assistir à festa, que encerrou o ano letivo, esteve o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira e a Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, Aldina Pereira, que saudaram os finalistas e respetivas famílias, bem como, pais, encarregados de educação, professores e colaboradores, que também puderam assistir aos espetáculos proporcionados pelos finalistas, que cantaram, dançaram e contagiaram com a sua alegria.

No final, a Diretora do agrupamento de escolar convidou os finalistas a subiram ao palco, para receberem os diplomas, reforçou a importância de se prosseguir com o trabalho que tem vindo a ser realizado, bem como, a atenção redobrada por parte de dos encarregados de educação para com os seus educandos, nesta fase de transição de ciclo.