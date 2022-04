Mesão Frio: festival “Descobre o teu Interior” proporcionou Jantar da Casa

O primeiro dia do festival «Descobre o Teu Interior», em Mesão Frio, terminou em beleza, com o ‘jantar da casa’, que antecedeu ao concerto de Beatriz Pessoa com o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros. A Tasca do Zequinha, no centro da vila de Mesão Frio, com o seu ambiente familiar, acolheu os participantes no festival, que puderam deliciar-se com a gastronomia e os vinhos típicos do concelho e da região.

No final, a acompanhar a sobremesa, houve um contador de histórias muito especial. Manuel Igreja, personalidade duriense, licenciado em História, autor de artigos de opinião, crónicas e contos e de diversos livros sobre instituições e personalidades durienses, contou, de forma muito divertida e interativa, várias histórias acerca da vida no Douro e em Mesão Frio.

O momento foi de autêntica partilha com os participantes no festival, que puderam, assim, conhecer um pouco mais sobre a essência do povo mesão-friense e de ter uma experiência gastronómica única, que tanto destaca Mesão Frio e a Região Demarcada do Douro.

GC de Mesão Frio