Mesão Frio foi palco do VII Sarau de Dança

No passado dia 11 de junho, a Avenida Conselheiro José Maria Alpoim foi palco para o maior sarau de dança de que há memória, organizado pela Câmara Municipal de Mesão Frio, sob o mote da liberdade, que assumiu expressão através da música, da dança e da projeção de vídeos alusivos ao tema. As oficinas de dança da biblioteca municipal – Bibliodance e Biblioritmos – foram as anfitriãs do espetáculo que contou com a participação da Universidade Sénior de Mesão Frio.

Numa altura em que a Europa e o mundo estão a braços com o conflito ucraniano e uma crise de refugiados sem precedentes, o público foi conduzido a refletir sobre a liberdade nas suas diferentes formas de expressão e nos conflitos bélicos que assolam o mundo, através de documentários, em que crianças e adultos prestaram depoimentos sobre o que é para eles a liberdade.

O VII Sarau de Dança teve duas apresentadoras muito especiais, elementos integrantes da Bibliodance: Inês Cardoso e Margarida Custódio, que cantaram dois temas a solo. O espetáculo iniciou com a projeção de um vídeo promocional do concelho de Mesão Frio e de frases sobre a liberdade, escritas e ditas por alguns autores reconhecidos mundialmente.

No final, a enorme moldura humana que se juntou para desfrutar do espetáculo foi convidada a cantar o emocionante tema «We are the world», que acrescentou união ao momento de alegria, mas também de fortes emoções, expressadas por crianças, jovens e seniores.