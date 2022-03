Mesão Frio: Folclore da freguesia de Barqueiros exposto em Vila Nova de Gaia

O Folclore da freguesia de Barqueiros tem em exposição os seus trajes tradicionais, no Museu The Wine Experience, situado no WOW – centro de cultura e lazer, em Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma exposição de trajes representativos das regiões vinícolas portuguesas, em exibição durante o mês de março.

Os trajes foram cedidos pelo Centro Interpretativo do Barco Rabelo e representam a extraordinária riqueza e singularidade etnográfica do Rancho Folclórico de Barqueiros do Douro e do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros.

A participação do Município de Mesão Frio nesta mostra cultural é um importante contributo na diversidade cultural e que muito nos faz sentir orgulhosos dos usos e costumes das nossas gentes.