Neste domingo, dia 27 de junho, será inaugurada a obra de Reabilitação do edifício da Torre de Santa Cristina, em Mesão Frio.

A cerimónia será presidida pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, que visitará algumas obras em curso, na vila de Mesão Frio.

As cerimónias decorrerão em conformidade com as normas veiculadas pela Direção-Geral da Saúde, sendo que a lotação dos espaços estará limitada.