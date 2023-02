Mesão Frio: inaugurada exposição de trabalhos do Atelier Municipal de Artes

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio inaugurou a 1.ª Exposição de trabalhos do Atelier Municipal de Artes (AMA), dinamizado pela Câmara Municipal de Mesão Frio e ministrado pelo formador, Luís Cortez. A mostra de trabalhos artísticos das quase três dezenas de formandos que frequentam o atelier está patente durante o mês de fevereiro.

O ato de inauguração aberto a toda a comunidade aconteceu na tarde do passado sábado, 4 de fevereiro e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, que teceu elogios ao projeto e felicitou todos os intervenientes. Confirmou, também, que o AMA tem sido uma aposta ganha e que a prova disso é o número crescente de formandos interessados em participar e que neste momento são já 27.

Para além das pinturas em tela e dos desenhos feitos pelos formandos, uma das surpresas desta mostra são os pins artesanais alusivos a todas as freguesias do Concelho. A decoração da biblioteca foi pensada ao pormenor e à entrada do edifício foi colocada uma imagem do escritor Domingos Monteiro, pintada em tecido e uma outra imagem da Praia Fluvial do Rio Teixeira com sobrantes encontrados na natureza.

O AMA foi criado com o intuito de incentivar à cultura e ao lazer, de proporcionar novas experiências e dinâmicas, de dar a conhecer diferentes técnicas de pintura e de trabalhos manuais, assim como combater o isolamento, com momentos de convívio e de camaradagem.