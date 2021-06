Mesão Frio: inaugurado novo miradouro urbano

Ontem, dia 27 de junho, foi inaugurada a obra de reabilitação do edifício da Torre de Santa Cristina. O programa iniciou-se, no Auditório Municipal de Mesão Frio, com uma cerimónia presidida pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira. Além da ilustre personalidade governamental, compuseram a mesa de honra, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira e o presidente da Assembleia Municipal, Carlos Silva.

Seguiu-se a inauguração da Torre de Santa Cristina, na freguesia de Mesão Frio-Santo André, que decorreu pelas 16 horas, com o descerramento da placa inaugurativa, pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, o presidente da Assembleia Municipal, Carlos Silva e o presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio-Santo André, António Nunes. Seguidamente, teve lugar uma breve encenação histórica sobre a passagem das tropas Napoleónicas por terras de Mesão Frio.

Atendendo à lotação dos espaços, e por forma a garantir o cumprimento das orientações da DGS em matéria de segurança e saúde pública, as cerimónias decorreram pelo período estritamente necessário e foram restringidas a um limite de convidados.

A reabilitação do edifício da Torre de Santa Cristina trata-se de uma candidatura aprovada ao Programa Operacional Regional do Norte – NORTE-04-2316-FEDER-000331, com o investimento inicial total de 176.030,00 euros, sendo comparticipada pelo FEDER em 149.625,50 euros, correspondente a uma taxa de cofinanciamento comunitário de 85%. A reabilitação deste espaço é uma mais-valia e um ponto de atração turística para o concelho. O miradouro urbano, em pleno centro histórico de Mesão Frio, encontra-se aberto ao público.

O programa finalizou com um conjunto de visitas a algumas obras em curso na vila de Mesão Frio: Avenida Nova, Estádio Municipal, Expansão da Zona Industrial e Miradouro do Imaginário. Na presença da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira e do Deputado à Assembleia da República, Francisco Rocha, bem como, dos representantes máximos das entidades concelhias e regionais convidadas