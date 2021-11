Mesão Frio inaugurou iluminação de Natal

Ontem, dia 28 de novembro, a vila de Mesão Frio foi tomada pela magia natalícia, ao abrir oficialmente a quadra com a inauguração da iluminação de Natal. Sob o tema «Natal na Avenida», milhares de luzes acenderam-se, para dar luz, cor, alegria e beleza ao centro urbano de Mesão Frio.

O ligar do botão das luzes de Natal aconteceu pelas 18 horas, na presença do Executivo Municipal e de várias dezenas de pessoas, com especial destaque para as crianças que, imbuídas pelo espírito natalício, se deslocaram à Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, para receberem o Pai Natal, tirarem fotografias e entregarem-lhe cartas com os seus pedidos.

Este ano, a iluminação de Natal em Mesão Frio surge com um conceito peculiar, concentrando-a, maioritariamente, na avenida principal, com o objetivo de atrair um maior número de visitantes e potenciar o comércio local.

Para os mais novos, não faltarão motivos para a diversão e fotografias, nomeadamente, um baloiço, uma árvore de natal, a casa do Pai Natal e a iluminação de toda a avenida e da fachada do edifício dos Paços do Concelho.

Embora o panorama nacional esteja difícil, Mesão Frio vive um momento único e pretende transmitir uma mensagem positiva, de esperança e confiança no futuro.

Fonte: CM Mesão Frio