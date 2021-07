Mesão Frio: início do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas»

Teve início, hoje, dia 12 de julho, uma nova edição do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio e a Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, em colaboração com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio. O Presidente da autarquia, Alberto Pereira e o Presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, António Nunes, receberam, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os 10 jovens com idades entre 18 e os 30 anos, que integram a 1.ª quinzena deste voluntariado jovem.

Os dois grupos de voluntários, que visam reforçar a vigilância florestal, surgem na sequência de duas candidaturas apresentadas ao programa de voluntariado juvenil: uma pela Câmara Municipal, contemplando seis elementos e outra, pela Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, compreendendo quatro elementos.

Cada voluntário foi presenteado com um kit constituído por duas máscaras comunitárias, oferecidas pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G Porta D’Ouro da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, um colete e uma placa identificativa.

Os voluntários estão destinados a atuar em duplas, um pouco por todo o concelho de Mesão Frio, nas zonas mais propícias a incêndios, nomeadamente, nos miradouros de São Silvestre, da Cruz de Donsumil e da Senhora da Piedade, nas praias fluviais da Rede, Porto Rei e do Rio Teixeira, no lugar do Rojão de Cima e no Castro de Cidadelhe.

Para além da preservação da natureza e das florestas, os jovens voluntários irão sensibilizar a população, limpar, conservar as zonas de lazer e promover iniciativas de reflorestação, intervindo de forma útil, cívica e eficaz.