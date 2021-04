Arrancaram, esta segunda-feira, as obras de recuperação do Miradouro do Imaginário, em Mesão Frio, prevendo-se que as mesmas estejam concluídas ainda durante este verão.

Esta empreitada é cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, num investimento total de 145.750 euros, comparticipada com fundos comunitários em 85%.