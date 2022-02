Mesão Frio: Junta de Freguesia de Cidadelhe oferece acesso à Internet gratuito

A Junta de Freguesia de Cidadelhe colocou à disposição um computador com acesso à Internet gratuito e ilimitado, para usufruto dos seus fregueses, todas as quartas-feiras, no horário de inverno, das 17 horas às 19 horas e durante o verão, das 18 horas às 20 horas.

Este serviço de retaguarda pretende dinamizar as novas tecnologias junto da população, uma necessidade cada vez mais solicitada.

O horário de disponibilização deste serviço é passível de ser prolongado, caso se verifique o aumento da procura. Evite deslocações e usufrua desta comodidade na sua Junta de Freguesia.