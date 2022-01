Mesão Frio: Maria Filomena Ferreira recebe premiada no concurso Natal Iluminado

Foi com grande enlevo que o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, recebeu ontem, dia 17 de janeiro, no edifício dos Paços do Concelho, a munícipe que conquistou a primeira edição do concurso «Natal Iluminado». A iniciativa levada a cabo pela autarquia, surgiu com o propósito de desafiar os moradores do concelho a iluminarem as fachadas das suas casas por ocasião da época natalícia.

Maria Filomena Ferreira, moradora no lugar do Paço, na freguesia de Vila Marim, foi quem exibiu a fachada iluminada mais elaborada, tendo recebido uma menção honrosa e uma lembrança do Município, pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, que agradeceu a participação de todos os munícipes: “uma escolha é sempre subjetiva. Nesta primeira edição do concurso, decidimos premiar a extensão da iluminação, considerando, também, o esforço que os munícipes colocaram nas suas iluminações”, disse, agradecendo e felicitando a munícipe premiada pelo júri que realizou a avaliação das fachadas iluminadas.

O Município de Mesão Frio agradece a participação de todos os munícipes e lança, desde já, o repto para que mais pessoas se juntem à próxima edição, destinada a embelezar e a acrescentar brilho à quadra natalícia.