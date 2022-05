Mesão Frio: Mostra de Teatro do Douro com casa cheia

Na terceira semana da edição de 2022 da Mostra de Teatro do Douro, a magia do teatro chegou à “porta do Douro”. Mesão Frio recebeu, este sábado, a peça “Flagrante Delitro” que marcou a estreia do Grupo de Teatro do Ave no festival.

Foi mais de centena e meia de espetadores que lotaram o Auditório Municipal de Mesão Frio, para ver e ouvir diversas figuras da história do nosso país que o Teatro do Ave fez desfilar pelo palco da Mostra de Teatro do Douro e que proporcionaram diversos momentos de boa disposição e gargalhada.Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio manifestou muito agrado pela peça e fez questão de cumprimentar o Grupo de Teatro dando os parabéns por uma noite muito bem passada e onde diversas famílias foram ao teatro.

Afonso Carvalho, encenador e responsável pelo Teatro do Ave, diz-se de “coração cheio” no final do espetáculo pela calorosa receção e classificou a experiência desta noite como única.

Ana Gouveia, vice-presidente da Associação Vale d’Ouro destacou que se tratou de uma peça muito divertida e que o ambiente de festa em torno do espetáculo representa a retoma, em grande, das atividades culturais.

A Mostra de Teatro do Douro 2022 é organizada pela Associação Vale d’Ouro e tem espetáculos em sete pontos da região.