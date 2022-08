Mesão Frio: música, gastronomia e vinhos reunidos na Feira do Petisco

A Feira do Petisco, uma das maiores referências festivas organizadas pelo Município de Mesão Frio regressou este ano, após um interregno de dois anos, devido à pandemia. A sessão de abertura decorreu na Biblioteca Municipal, na presença do Executivo camarário, de representantes do setor turístico do concelho, de Patrícia Barros, Técnica de Turismo do Município, de Andreia Gonçalves, em representação da CIM Douro e da convidada especial, Judite Leite.

A dona Judite conviveu de perto com a família dos escritores Domingos Monteiro e João Pina de Morais e veio recordar a origem de uma receita tão especial quanto desconhecida: Bacalhau à Pina de Morais. Esta receita surge no contexto dos convívios e tertúlias culturais e políticos típicos da Casa das Quintans e foi inventada pelo Capitão Pina de Morais, chegando a fazer parte do menu de alguns restaurantes mais conhecidos do Porto, contemporâneos do escritor. A receita serviu de mote ao concurso gastronómico da Feira do Petisco deste ano. Recorde-se que Pina de Morais foi casado com Lídia, irmã do escritor Domingos Monteiro, e passou parte da sua vida em Mesão Frio, já depois de ter combatido na I Guerra Mundial.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, deu as boas-vindas a todos os presentes, referindo que “o paradigma deste executivo municipal será continuar a valorizar os empresários, os lavradores, os viticultores e as pequenas e médias empresas locais. Esta feira não é mais do que um pontapé de saída para este caminho longo a percorrer”.

Ainda na sessão de abertura, a Técnica do Município, Patrícia Barros, responsável pelo Posto de Turismo de Mesão Frio, apresentou o novo material promocional que o Posto de Turismo passa a disponibilizar, nomeadamente, folhetos informativos, mapas turísticos e uma coleção de ímanes, com diferentes motivos alusivos a cada freguesia e a Mesão Frio. No mesmo momento, decorreu a apresentação do Passaporte Douro, projeto da CIM Douro, no qual está incluído Mesão Frio.

A sessão de abertura terminou no recinto da Feira do Petisco, com o Executivo Municipal a saudar os representantes dos expositores, acompanhado pela Douro Jazz Marching Band.

Perante a avaliação do júri, composto pelos representantes da Confraria Gastronómica de Lamego, da Câmara Municipal e da CIM Douro, o Art Café sagrou-se vencedor do concurso, seguindo-se o Mira Rio e a Churrasqueira Filipa.