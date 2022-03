Mesão Frio: obra de reabilitação da Rua das Botelheiras está em curso

Está em curso a obra de reabilitação da Rua das Botelheiras e envolvente, cujo investimento total é de 73.130,23 euros, dos quais 62.160,70 euros são cofinanciados em 85%, ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, integrado no Portugal 2020. A mais recente intervenção levada a cabo pela Câmara Municipal de Mesão Frio vem juntar-se a um conjunto de obras já executadas, com o mesmo propósito de reforçar a segurança dos peões e melhorar a circulação rodoviária no perímetro urbano da vila.

Com o visível estado de degradação dos pavimentos, da faixa de rodagem e dos passeios adjacentes ao espaço público desde a Avenida dos Ex-Combatentes do Ultramar até ao Interface de Mobilidade Urbana Sustentável, tornou-se necessária a sua uniformização, com o intuito de melhorar as acessibilidades e conferir à vila maior segurança e atratividade.

A obra de reabilitação localizada nas proximidades da zona de lazer consiste ainda, na aplicação de nova sinalização rodoviária e na redefinição de guias limitadoras da faixa de rodagem, em redesenhar as passadeiras para peões e substituir o lancil existente em contacto com a estrada por um lancil de granito, bem como o material de revestimento dos passeios por patelas de granito. Também as caixas de delimitação de árvores existentes no passeio serão eliminadas e repavimentadas uniformemente, anulando obstáculos à circulação pedonal.