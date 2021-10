Mesão Frio: Paulo Silva tomou posse como presidente de Câmara

Ontem, dia 17 de outubro, decorreu a cerimónia pública para a instalação dos novos órgãos municipais de Mesão Frio – Assembleia e Câmara Municipal -, no Multiusos Municipal de Mesão Frio. Paulo Silva é agora o novo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e conta com todos para governar o quadriénio 2021/2025, neste que é o seu primeiro mandato a liderar os destinos do concelho.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, o PS obteve maiorias absolutas em todas as Juntas de Freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara, à qual foram eleitos três Vereadores do PS, tendo o movimento independente Mais Mesão Frio, elegido dois Vereadores. À Assembleia Municipal, o PS elegeu oito Deputados, o movimento independente Mais Mesão Frio elegeu cinco Deputados e o PSD elegeu dois Deputados. Neste órgão municipal têm assento, por inerência, os presidentes das Juntas de Freguesia, todos estes reeleitos: António Nunes, em Mesão Frio – Santo André, José Santos, em Barqueiros, Vítor Fonseca, em Vila Marim, Francisco Moreira, em Cidadelhe e Ângelo Vieira, em Oliveira.

Consumada a tomada de posse, procedeu-se à eleição da Mesa da Assembleia, constituída por um Presidente e dois Secretários. Tomou posse como presidente da Assembleia Municipal, Carlos Pombo Silva, tendo sido eleitos como 1.ª Secretária, Rosa Carreira e 2.º Secretário, Luís Marques.

No seu discurso de tomada de posse, o novo presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, pediu à administração central políticas que façam a diferença, para eliminar assimetrias e fixar a população nos concelhos do interior e dirigiu uma palavra aos Deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, pedindo-lhes que “tudo façam” para que os concelhos “pobres, desertificados e do interior sejam discriminados positivamente”.

Para os próximos quatro anos, Paulo Silva compromete-se a lutar «Pela nossa Gente», conforme apontava o seu lema da campanha eleitoral, que o irá acompanhar no desempenho das suas funções, procurando dar resposta às principais necessidades e aos anseios das populações: “o nosso foco será a nossa gente. Os jovens, os idosos, os mais necessitados, os nossos empresários, os nossos agricultores, as nossas instituições, e assim desenvolveremos o nosso concelho nas mais variadas vertentes”.

Para além do enfoque na Ação Social, o novo presidente apontou como linhas mestras do seu programa, estratégias para a cultura, para o turismo, para o lazer, para o desporto e projetos estruturantes para o concelho, como a estratégia local para a habitação, orçada em cerca de seis milhões de euros.

Paulo Silva tem 61 anos, foi vice-presidente desde 2013, Vereador sem regime de permanência com o pelouro da Proteção Civil, é gerente bancário e Comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, há duas décadas.

Ao concluir o seu discurso, o presidente Paulo Silva fez referência aos três presidentes eleitos democraticamente, que o antecederam, nomeadamente, ao seu pai, António da Natividade (1975-1989), ao seu irmão, Marco Silva (1989-2009) e ao presidente cessante, Alberto Pereira (2009-2021), pelo esforço, trabalho e dedicação que sempre colocaram ao serviço da causa pública.