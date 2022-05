Mesão Frio: peças da Filandorra canceladas devido à Covid-19

Por motivos de força maior relacionados com a pandemia de Covid-19, a companhia de teatro Filandorra, viu-se obrigada a cancelar as peças agendadas no Município de Mesão Frio.

A autarquia informa que as peças de teatro serão reagendadas para novas datas e recorda que poderá assistir, no sábado, dia 7 de maio, pelas 21h30, à XII Mostra de Teatro do Douro.

Na sede de concelho será apresentada a comédia «Flagrante Delitro». Junte-se a este grande êxito e venha assistir a uma peça destinada a todas as idades e que fará rir toda a gente.