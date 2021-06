Mesão Frio: piscinas municipais reabrem a 1 de julho

As piscinas municipais descobertas vão reabrir ao público a partir do dia 1 de julho. Face às medidas de contingência impostas pela pandemia, a lotação do espaço continuará limitada à ocupação de até 80 pessoas.

Os balneários estarão encerrados, sem acesso a chuveiros, funcionando apenas o WC. À entrada e à saída, todos os utentes têm de proceder à desinfeção das mãos com gel desinfetante e dos pés, através de um tapete disponibilizado para o efeito. A utilização de equipamentos de apoio, como guarda-sol e espreguiçadeira, continuará a estar interdita. Cada utente deverá circular de chinelos em toda a área e, a cada saída para o exterior do complexo, será entregue uma pulseira identificativa do dia em que o bilhete foi adquirido.

Desfrute deste agradável espaço, de segunda-feira a domingo, no horário das 10 horas às 19 horas.

Para sua segurança, a Câmara Municipal de Mesão Frio apela ao cumprimento consciencioso das regras de funcionamento e agradece a compreensão de todos.