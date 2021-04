Mesão Frio: Postos de Telesaúde instalados em Vila Maria e Barqueiros

A Câmara Municipal de Mesão Frio, as Juntas de Freguesia de Vila Marim e Barqueiros, assinaram ontem, dia 1 de abril, um protocolo com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro 1 – Marão e Douro Norte e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) para a criação de dois Postos de Telesaúde, um em cada freguesia. O objetivo é o de facilitar o acesso da população aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), reforçar a telemedicina e promover o uso das tecnologias de informação e comunicação como parte dos cuidados de saúde.

Com o propósito de melhor servir os habitantes das freguesias, a oferta deste conjunto de serviços digitais pretende evitar as deslocações dos munícipes ao Centro de Saúde de Mesão Frio, sobretudo durante o atual contexto pandémico, proporcionando-lhes serviços rápidos e seguros, como por exemplo, renovar receitas de medicamentos, consultar resultados de exames, aceder aos guias de tratamento, marcar consultas ou realizar uma teleconsulta através da RSE Live, a plataforma de telesaúde do SNS disponibilizada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Os Postos de Telesaúde de Vila Marim e Barqueiros estão preparados com colaboradores devidamente habilitados, para prestarem apoio assistido ao cidadão, sobretudo a quem tem pouca literacia digital, sem acesso a equipamentos tecnológicos ou à Internet e a outros meios.