Mesão Frio: programa “Viver mais, viver melhor” regressa em outubro

Após um período de suspensão, devido ao contexto pandémico, o programa «Viver mais, Viver melhor», vai retomar a sua atividade, dia 4 de outubro, com as modalidades de ginástica e hidroterapia.

Ambas as atividades vão decorrer respetivamente, uma vez por semana, em todas as freguesias do concelho e na piscina municipal coberta. As inscrições reabrem para todos os seniores do concelho, com mais de 55 ou 65 anos de idade, ou que mesmo não tendo a idade indicada, apresentem comprovativo de aconselhamento médico para o efeito.

As inscrições decorrem de 13 a 24 de setembro, no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas. Os utentes e o Professor terão de cumprir as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente: usar máscara; desinfetar as mãos à entrada e à saída do local da aula; manter o distanciamento físico e não partilhar o material fornecido.