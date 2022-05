Mesão Frio: programação para o fim de semana

No fim de semana de 7 e 8 de Maio há muito o que fazer em Mesão Frio! No sábado, nada melhor do que assistir em família à comédia «Flagrante Delitro», no Auditório Municipal de Mesão Frio, pela companhia Teatro do Ave de Vila do Conde. Neste espetáculo há algo de picante e atrevido e focam-se as personagens da História de Portugal. Não perca, sábado, dia 7 de maio, pelas 21h30.

Antes da peça de teatro, tem a oportunidade de assistir ao jogo do Sport Clube de Mesão Frio, que em caso de pontuar se torna Campeão Distrital da Divisão de Honra de Juniores C (Iniciados). O pontapé de saída é dado às 15h00, do dia 7 de maio, contra a equipa do SC Régua, que na primeira volta foi goleada pelo nosso SC Mesão Frio por 7 bolas a 1.Para começar o seu domingo de forma saudável e energética, o Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, em parceria com a Câmara Municipal, está a organizar uma caminhada. «RUN4UNITY» quer apelar à paz e à sustentabilidade do clima e decorre no dia 8 de maio, pelas 10h00 com concentração na Av. Conselheiro José Maria Alpoim. As inscrições podem ser realizadas no Posto de Turismo, nas Juntas de Freguesia e no AEPAN até o dia 6 de maio, tem um valor associado de 2 euros e a receita angariada reverte inteiramente para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio.

Para terminar o fim-de-semana de eventos, o grupo coral Mesão Frio E(n)canto e a Orquestra Alio Vírio convida toda a população a assistir ao musical «O Nazareno» de Frei Hermano da Câmara, no domingo, dia 8 de maio, pelas 16h00, na Igreja de Santa Cristina.