Mesão Frio promove concurso para premiar janelas e varandas floridas

Para reavivar a tradição portuguesa de florear as janelas e varandas, a Câmara Municipal de Mesão Frio promove o concurso «Janelas e varandas floridas do Município de Mesão Frio», destinado a todos os residentes no concelho, que podem inscrever-se a título individual ou coletivo (condomínios), bem como a todas as entidades públicas ou privadas que possuam ou ocupem imóveis no Município.

As inscrições decorrem de 26 de abril a 9 de maio. Cada concorrente pode apresentar-se a concurso nas duas categorias: janela mais florida e varanda mais florida. Os espaços a concurso terão de estar floridos de 10 de maio até 11 de junho. Os prémios monetários serão atribuídos aos três primeiros classificados de cada uma das duas categorias e todos os concorrentes recebem um certificado de participação. As inscrições devem ser entregues pessoalmente ou no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal ou por correio, em carta fechada.