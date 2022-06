Mesão Frio: reabertura das piscinas descobertas

A partir de amanhã, dia 15 de junho, as piscinas municipais descobertas de Mesão Frio abrem ao público, no horário das 10h00 às 19h00. Este ano, a época balnear regressa sem os condicionalismos anteriormente impostos no que diz respeito à prevenção da pandemia.

No interior do complexo de lazer, o público terá acesso ao serviço de bar, bem como ao uso de equipamentos de apoio, como guarda-sol e espreguiçadeira. Também os balneários equipados com chuveiros estarão novamente disponíveis e a ocupação das piscinas deixa de ter lotação limitada.