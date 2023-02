Mesão Frio recebe apoio financeiro para ações de estabilização decorrentes dos incêndios

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva esteve em Murça, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, para firmar um contrato-programa com o Fundo Ambiental e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., que assegura apoio financeiro de mais de 110 mil euros, para ações de estabilização na sequência dos incêndios rurais que assolaram o Concelho no verão do ano passado.

As ações de estabilização incluem a recuperação de pontos de água, a substituição de sinalização danificada de caça e pesca, a substituição de sinalização danificada, a recuperação e tratamento da rede viária, intervenções complementares de recuperação de pontos de água, recuperação e tratamentos da envolvente da rede rodo e ferroviária, aquisição ou corte e processamento de resíduos orgânicos/florestais, instalação de barreiras de resíduos florestais, regularização do regime hidrológico das linhas de água, obras do regime hidrológico das linhas de água, nomeadamente instalação de vegetação ripícola, obras complementares de correção torrencial de pequena dimensão e instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem.

Na presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, conjuntamente com o Município de Mesão Frio, os autarcas dos 20 municípios, de norte a sul do País, assinaram os contratos-programa no montante total de 6,9 milhões de euros. O apoio é financiado a 100% pelo Fundo Ambiental e o prazo de execução das intervenções é de um ano.

A verba de 6,9 milhões de euros é repartida pelos concelhos de Mesão Frio, Murça, Vila Real, Carrazeda de Ansiães, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Peso da Régua, Guarda, Fundão, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Oliveira de Azeméis, Ansião, Alvaiázere, Leiria, Pombal, Ourém, Ferreira do Zêzere, Tomar, Palmela e Loulé.

GC CM