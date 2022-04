Mesão Frio recebe hoje etapa da 2.ª Volta ao Douro em Bicicleta

É já este sábado, dia 2 de abril, que Mesão Frio recebe a 2.ª Volta ao Douro em Bicicleta, numa organização da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, com o apoio do Município de Mesão Frio. Entre o pelotão de 130 atletas nacionais e estrangeiros, estará o espanhol David Maio, vencedor da 1.ª edição e o italiano Mirko Alonzo. A competição, cujas inscrições esgotaram em 24 horas, vai para a estrada nos dias 2 e 3 de abril, na Região Demarcada do Douro, com 17 equipas participantes a fazerem frente às 3 etapas competitivas.

A 1.ª Etapa termina em Mesão Frio, cerca das 12h30 deste sábado, na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, que estará interdita ao trânsito e ao estacionamento de veículos, no período das 9 às 17 horas. Na tarde do mesmo dia e no mesmo local, será dada a partida simbólica da 2.ª Etapa, pelas 16 horas, o que significa que a vila estará envolta em grande ambiente desportivo.

Equipas de norte a sul do País marcam presença na prova que inicialmente estava traçada para ser regional, mas que acabou por ultrapassar todas expectativas, ao tornar-se de âmbito nacional, não fosse a participação massiva de atletas nesta 2.ª edição, que pela primeira vez conta com três etapas. A 3.ª Etapa, que termina em São João da Pesqueira, será a mais longa e com maior dureza, num total 110 quilómetros e um acumulado de 2300 metros de desnível positivo. A organização adverte os atletas para as normas ecológicas impostas, pois quem deitar qualquer tipo de lixo ao chão, será imediatamente suspenso desta prova, que é reservada a corredores Masters, Elites e Sub23 Amadores, não permitindo a participação de ciclistas sem licença desportiva.

A população está convidada a vir aplaudir a chegada dos atletas e a prestar o seu apoio à partida para a 2.ª Etapa. A sumptuosidade da paisagem mesão-friense, com o Douro aos pés e a arte de bem receber dos habitantes serão, certamente, motivos mais do que suficientes para cativar o regresso a Mesão Frio dos participantes que nos visitam este sábado.