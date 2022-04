Mesão Frio recebe profissionais e oncologia para «Conversas sobre o cancro da mama»

No próximo sábado, 9 de abril, pelas 21h30, o Auditório Municipal de Mesão Frio acolhe um evento dedicado à área da Oncologia, subordinado ao tema do cancro da mama, numa época em que são diagnosticados, anualmente, em Portugal, cerca de 7 mil novos casos. A iniciativa do Município, a par da caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorre no dia 10 de abril, pelas 9h30, surge no âmbito do Dia Mundial da Saúde.

A população em geral está convidada a assistir ao debate «Conversas sobre o cancro da mama», com as intervenções de profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), especializados no tratamento da doença. A discussão sobre o tema conta ainda com a exibição de vídeos documentados, com testemunhos de quem viveu o cancro da mama na primeira pessoa.

O evento, que decorrerá no dia anterior à caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pretende promover a reflexão sobre o tema, dando enfoque a aspetos como a sensibilização, a prevenção, fatores de risco, diagnóstico e partilha multidisciplinar de experiências.

A moderar o debate estará o Enfermeiro de cuidados gerais do CHTMAD e do Grupo Trofa Saúde, o conterrâneo Pedro Poças, Licenciado pela Escola Superior de Saúde de Viseu, pós-graduado em urgência e emergência pela mesma instituição superior e Mestre em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Para uma maior elucidação sobre a doença, contaremos com as explicações da Médica Oncologista, Joana Carvalho, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi Médica oncologista no IPO de Coimbra e é pós-graduada em Medicina da Dor, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e Médica assistente hospitalar no CHTMAD.

O Enfermeiro convidado, Armando Silva, com Bacharelato e Licenciatura em Enfermagem, a trabalhar no CHTMAD desde 1993 e no Hospital de Dia de oncologia desde 2004 até à atualidade, prestará o seu testemunho enquanto profissional da área. Já participou em vários encontros e congressos enquanto palestrante e em vários ensaios clínicos no Hospital de Dia, nas várias áreas (mama, pulmão, gástrico, hematologia, etc.).

Os testemunhos de três mulheres conterrâneas, exemplos de caso de sucesso, que venceram a doença, serão abordados neste debate, que se prevê bastante interativo e veiculador de conhecimento acerca desta doença.