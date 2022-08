Mesão Frio: «Sonho de uma noite de verão» encheu espaço de lazer do Rio Teixeira

O espaço de lazer do Rio Teixeira encheu-se de público para assistir à peça «Sonho de uma noite de verão», de William Shakespeare. O clássico do teatro mundial movimentou largas dezenas de pessoas para assistir ao espetáculo encenado pela companhia Filandorra – Teatro do Nordeste. Ao ar livre, perante uma grandiosa plateia e beneficiando do cenário natural e único que o local oferece, a Câmara Municipal de Mesão Frio levou, literalmente, o teatro fora de portas.

Paulo Silva, Presidente do Município, deu as boas-vindas ao público presente e revelou que a Câmara Municipal decidiu dobrar a aposta na cultura, sobretudo no teatro, uma vez que este foi o segundo espetáculo de um total de dez, no âmbito do protocolo estabelecido com a companhia Filandorra – Teatro do Nordeste.

O público assistiu, de forma descontraída e com satisfação, à magnética prestação dos 20 atores em cena e ao poder das palavras do dramaturgo inglês. O cenário escolhido foi perfeito para o ambiente mágico e para uma inesquecível noite cultural.

A Filandorra estará muito em breve de novo em Mesão Frio para continuar a levar peças de teatro a locais diferenciados, nomeadamente a algumas aldeias do Concelho.