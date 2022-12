Mesão Frio: tertúlia na biblioteca com partilha de memórias de Natal

Foi em ambiente acolhedor e descontraído que Mesão Frio realizou a tertúlia «Memórias do seu Natal», no âmbito da programação desta quadra festiva que a Biblioteca Municipal preparou com várias iniciativas destinadas a todos os públicos. Uma conversa informal de partilha literária, com leitura de textos de autores durienses alusivos à época que atravessamos e que serviram de mote para a troca de testemunhos do público sobre as suas memórias natalícias.

A noite de tertúlia foi guiada pelo escritor de Armamar, Manuel Igreja, que trouxe ao encontro um texto inédito com referências diretas a Barqueiros e à vida do rio relacionada com a faina dos Barcos Rabelo. Licenciado em História, autor de artigos de opinião, crónicas, contos e de diversos livros, Manuel Igreja desenvolveu a ideia deste encontro literário com a Biblioteca Municipal de Mesão Frio, e que serviu de ponto de encontro para pessoas de diversas outras zonas da região partilharem as suas memórias e tradições de natal. Inspiradas pelos textos dos consagrados Domingos Monteiro e João de Araújo Correia que ajudaram ao alastrar da conversa, a tertúlia foi acompanhada pelo biscoito de Vila Marim e os vinhos da Quinta da Barca e da Adega Cooperativa de Mesão Frio, sempre rodeados pelos livros da sala de leitura da Biblioteca Municipal.

Foi lido o conto «O Sortilégio do Natal» do mesão-friense Domingos Monteiro e a convidada Ana Luísa Santos, representante da Tertúlia João de Araújo Correia, trouxe da Régua consigo textos natalícios deste escritor.

No final do encontro, a Tertúlia João de Araújo Correia, que este ano comemora 20 anos e que todos os anos reedita um livro do autor, ofereceu à Biblioteca Municipal de Mesão Frio a obra «Contos e Montanhas», que a partir de agora pode ser consultada ou requisitada nas instalações da mesma.

Foi uma noite cultural que fez o público regressar ao passado e reviver alguns dos momentos especiais da época mais aguardada do ano e que conseguiu arrancar muitos sorrisos em torno dos livros, dos vinhos e doces do concelho e de aclamados escritores durienses.